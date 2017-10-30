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بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم أبطال الملاكمة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم أبطال الملاكمة

11:54 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، حفل تكريم لاعبي منتخب بورسعيد للملاكمة المشارك في بطولة "ليماسول الدولية" بقبرص.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفالية، على أنه لشرف عظيم أن يُرفع علم في البطولة الدولية ست مرات من خلال شباب بورسعيد، معلنًا عن تنظيم بطولة في الملاكمة تقام بحديقة المنتزة خلال احتفالات بورسعيد بالعيد القومي، مقدمًا لهم في نهاية الاحتفال مكافأة مالية تقديرًا لجهودهم.

وحصد منتخب بورسعيد في تلك البطولة التي أقيمت في الفترة من 23-19 أكتوبر الجاري على 6 ميداليات، منها اثنتان ذهبية و3 فضية وواحدة برونزية.​

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