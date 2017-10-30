البحرين: تجميد عضوية قطر مقترح سيحافظ على مجلس التعاون الخليجي

المنامة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا.

وقال آل خليفة -في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) مساء اليوم الأحد-، إن عدم تجاوب قطر مع مطالبنا العادلة بوقف تآمرها المستمر على دولنا يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التي وقعت عليها.

وأضاف: "لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من ايران وتحضر القوات الأجنبية، وهي خطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون، وإن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة".