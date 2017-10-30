10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن توجّه قطر للإعلام الغربي والهجوم على المملكة العربية السعودية والإمارات في هذه المرحلة "توجّه يائس"، وقال رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني إن ما حدث في كركوك مؤخرا "خيانة عظمى"، واعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لازالت بعيدة عن نهايتها.

1- برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى"

رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني - أرشيفية

قال رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني إن ما حدث في كركوك مؤخرا "خيانة عظمى"، مشيرا إلى أن بغداد اتخذت من الاستفتاء حجة لمهاجمة إقليم كوردستان.

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2- ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحقيق في علاقة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وصلتها بملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 والعلاقة المزعومة بين موسكو وحملة ترامب.

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3- وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي - أرشيفية

اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لازالت بعيدة عن نهايتها، رغم الهزائم الكبيرة التي مني بها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأشهر الأخيرة في سوريا والعراق.

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4- عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي سيعمل على دفع الجهود الرامية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

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5- حنان عشراوي: يوجد مخطط إسرائيلي لفصل أحياء مقدسية عن المدينة

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي - أرشيفية

حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي من خطورة الخطة التي سيقدمها وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين قريبا، لفصل الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل عن بلدية القدس، لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة، وهي المحاولة الأولى لتقليص المساحة البلدية لمدينة القدس منذ العام 1967، وإقامة سلطة محلية إسرائيلية جديدة لم يسبق لها مثيل، يكون كل سكانها من الفلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية.

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6- سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف - أرشيفية

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن العقوبات ضد كوريا الشمالية لن تحل المشكلة، وإنه من المهم استئناف الحوار المثمر مع بيونج يانج.

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7- الجبير: السعودية تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - أرشيفية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أهمية الحل وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، قائلا إن "السعودية تتعامل بجدية مع تحديات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وفي إطار الحلول للأزمة اليمنية دعمنا المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمين العام".

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8- روحاني: سنبقى ملتزمين بالاتفاق النووي طالما نحقق مصالحنا منه

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي طالما تستطيع أن تحقق مصالحها من هذا الاتفاق.

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9- العبادي: يجب فرض السلطة الاتحادية في عموم البلاد

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بأن السلطة الاتحادية في العراق يجب أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد والمعابر الحدودية.

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10- قرقاش: سفينة قطر "مثقوبة غارقة".. والهجوم على السعودية والإمارات "توجّه يائس"

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن توجّه قطر للإعلام الغربي والهجوم على المملكة العربية السعودية والإمارات في هذه المرحلة "توجّه يائس"، وعلى الشقيق أن يقبل عُزلته عن محيطه دون تباكٍ. وأضاف: "سفينة قطر "مثقوبة غارقة".

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