حول العالم 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تظاهرات في برشلونة دعمًا لوحدة الأراضي الإسبانية ومقتل عشرات الحوثيين في اليمن، إضافة إلى احكام القوات السورية سيطرتها على أغلب أحياء دير الزور.

1- الألاف يحتشدون في برشلونة دعما لوحدة الأراضي الاسبانية

تظاهر الألاف اعتراضًا على انفصال إقليم كتالونيا (أ ف ب)

خرج آلاف المواطنين في شوارع مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا للاعراب عن دعمهم لوحدة الاراضي الاسبانية، وذلك عقب إعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد.

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2- الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين شرق صنعاء

انفجار في العاصمة اليمنية صنعاء (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 14 عنصرًا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وإصابة 50 آخرين في قصف ومعارك بمديرية نهم 40 كم شرقي صنعاء.

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3- اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

مبنى برلمان إقليم كردستان (أ ف ب)

اقتحم عشرات الأشخاص مبنى برلمان إقليم كردستان العراق وسط أنباء بسماع أصوات إطلاق نار داخل المجلس.

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4- القوات السورية تسيطر على أغلب أحياء دير الزور

قصف مدفعي للقوات الحكومية السورية في دير الزور

وسعت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها سيطرتها على أحياء مدينة دير الزُّور شرق سوريا.

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5- العثور على حطام مروحية روسية

عمليات البحث عن مروحية روسية (أ ف ب)

قالت خدمات الإغاثة النرويجية إنه تم العثور على حطام مروحية روسية تحطمت الأسبوع الماضي في قاع البحر بالقرب من أرخبيل سفالبارد شمال النرويج.

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