حازم إمام يوضح سبب انفعاله على نيبوشا: أتقبل عقوبة مرتضى (فيديو)

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قال حازم إمام، قائد نادي الزمالك،إن مواجهة وادي دجلة كانت صعبة في شوطها الأول بسبب غلق الفريق المنافس للمساحات، قبل أن يتمكن الفريق من الوصول لشباك محمد عبد المنصف في الشوط الثاني.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظييفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف «حازم»، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة dmc sports، أن الزمالك يقدم أداءً جيدًا في مبارياته هذا الموسم لكن التوفيق غاب عنه في بعض المباريات، متمنيًا أن يتحسن الأداء في الفترة المقبلة.

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وعن انفعاله على مديره الفني «نيبوشا»، أشار إمام إلى أنه لم يكن يقصد ذلك، وأنه كان يوضح أنه ليس المتسبب في الخطأ بإحدى الكرات أثناء المباراة، مؤكدًا أنه تحت يتقبل أى قرار أو عقوبة يتخذها مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.