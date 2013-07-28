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حبس 4 لقتل صاحب محل أجهزة كمبيوتر في دسوق

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حبس 4 لقتل صاحب محل أجهزة كمبيوتر في دسوق حبس 4 لقتل صاحب محل أجهزة كمبيوتر في دسوق

أرشيفية – النيابة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الثانية) بحبس ” ص. م .ح . م ” بالسجن المشدد 15 عاما، وحبس ثلاثة آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بالاشتراك في استدراج المجني عليه محمود إبراهيم عبد السلام وقتلة عمدا .
> حيث قاموا باستدراجه وإلقاء جثته في ترعة بعد قيامهم بخنقه بحبل حول عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بربط الجثة بحجر كبير وإلقائها في المياه حتى لا تطفو مرة ثانية فوق سطح المياه للاستيلاء علي المفاتيح الخاصة به لاستخدامها في سرقة شركة الكمبيوتر الخاصة به.
> وألقي القبض علي المتهمين داخل قريتهم بإحدى قري مركز دسوق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وقرروا أنهم اتفقوا هم الأربعة علي سرقة أجهزة شركة الكمبيوتر الخاصة بالمجني عليه لحاجتهم الشديدة إلي المال، وقاموا باستدراجه واستولوا منه بالقوة وتحت الإكراه على مفاتيحه وجهازه المحمول ومبلغ نقدي، وعندما قاومهم قرروا قتله والتخلص منه، وقاموا بتكبيله بالحبال وإلقائه وسط مياه الترعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
> واكتشف الأهالي بعد ذلك جثته فأبلغوا المباحث، وتم القاء القبض عليهم وقررت المحكمة بحبسهم.

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