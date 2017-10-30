فاروق جعفر: الزمالك حقق 3 فوائد من الفوز على دجلة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال فاروق جعفر، محلل قناة dmc sports، إن معدلات البدنية للزمالك حسمت مواجهة وادي دجلة لصالحه، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني شهد شكل آخر في أداء لاعبي الفريق الأبيض الجماعي.



وتغلب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظييفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.

وأشاد «جعفر»، بالتغييرات التي أجراها نيبوشا، المدير الفني للزمالك، بعد تقدمه بالهدف الأول، مستغلًا اندفاع لاعبي دجلة لتعديل النتيجة، وهو ما أسفر عن نهاية اللقاء بنتيجة 3-0.

شاهد أيضا

وأضاف، أن الفوز على دجلة يحمل العديد من الفوائد للزمالك، أهمها عودته للمنافسة على القمة بطريقة جيدة، وعودة الثقة للاعبيه، ووضع نيبوشا يده على القوام الأساسي خلال الفترة المقبلة.



