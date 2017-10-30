تونس تخطف لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة من الفراعنة

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خسر منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة إفريقيا بعد هزيمته من منتخب تونس بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في ختام البطولة الأفريقية بمصر.

وضمنت مصر الصعود لكأس العالم 2018 بجوار منتخبي تونس والكاميرون.

تفوق المنتخب التونسي في الثلاثة أشواط بنتيجة 25-22، 25-20، 25-15 ليفوز المنتخب التونسي بثلاثية نظيفة ويتوج باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه مقابل ثمانية ألقاب بمنتخب مصر.

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وأصبح ترتيب الفرق عقب انتهاء البطولة كالتالي : تونس في المركز الأول ، ومصر في المركز الثاني ، والكاميرون في المركز الثالث ، والجزائر في المركز الرابع ، والمغرب في المركز الخامس ، ورواندا في المركز السادس ، وليبيا في المركز السابع ، والكونغو في المركز الثامن.

وجاء المنتخب الغاني في المرتبة التاسعة ، ثم كينيا في المركز العاشر ، وبوتسوانا في المركز الحادي عشر وتشاد في المركز الثاني عشر ونيجيريا بالمركز الثالث عشر ، وأخيرا النيجر في المركز الرابع عشر والأخير.