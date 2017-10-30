تكرار الثلاثية وعودة الانتصارات.. أبرز ملامح فوز الزمالك على دجلة

التحرير

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نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، وسجل الأهداف محمود علاء ومحمد أشرف روقا من ركلة جزاء والنيجيري معروف يوسف.

ويستعرض "التحرير"، أبرز ملامح فوز الزمالك على دجلة:

- العودة للانتصارات:

عاد الزمالك لنغمة الانتصارات من جديد بعدما غابت عنه منذ 37 يومًا، وتحديدًا منذ الفوز على المصري البورسعيدي 2/1 يوم 22 سبتمبر الماضي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، حيث تعثر الزمالك بالتعادل السلبي أمام إنبي 0/0 ثم التعادل مع طنطا إيجابيًا 1/1 ثم الخسارة من سموحة 3/0.

- أول هدف:

سجل محمود علاء أول أهدافه مع الزمالك رسميًا منذ انضمامه للقلعة البيضاء، حيث يشارك بصفة أساسية منذ انضمامه إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون آخر اللاعبين الذين يسجلون مع الزمالك في فريقهم القديم، بعدما فعلها محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المُعار للرائد السعودي، بتسجيل هدف في أسوان في الدور الثاني للدوري الموسم الماضي.

- ستاد القاهرة:

الزمالك حقق أول فوز في ستاد القاهرة منذ 2105 يوم، حينما هزم الداخلية يوم 19 يناير 2012 في الدور الأول للدوري بنتيجة 2/1 بهدفين سجلهما محمود عبدالرازق شييكابالا ورزاق أموتويوسي، مع العلم أن الدوري تم إلغائه في هذا الموسم بسبب موقعة بورسعيد الشهيرة في فبراير 2012.

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- عودة للتهديف:

عاد معروف يوسف لتسجيل الأهداف من جديد وهو أول أهدافه مع الأبيض في الدوري منذ 92 يومًا، عندما سجل في مرمى بتروجيت بالجولة الـ32 للدوري الممتاز يوم 27 يونيو الماضي، وبشكل عام هو أول هدف سجله معروف مع الأبيض منذ أن سجل يوم 13 يوليو الماضي في شباك طلائع الجيش بربع نهائي بطولة كأس مصر.

- الثلاثية الثانية:

للمرة الثانية يفوز الزمالك بثلاثية نظيفة تحت قياده المونتينجري نيبوشا، بعدما سبق وفعلها أمام الداخلية، واللافت أن المباراتين شهدتا احتساب ركلة جزاء للقلعة البيضاء، والاثنين سجلهما محمد أشرف روقا بل وسددهما في نفس الزاوية أيضًا.

- عقدة الشوط الأول:

للمباراة السادسة على التوالي يفشل الزمالك في التسجيل خلال الشوط الأول، حيث إن الأشواط الأولى لمباريات الزمالك أمام الداخلية والمصري وإنبي وطنطا انتهت بالتعادل 0/0، بينما انتهى الشوط الأول من لقاء سموحة بخسارة الأبيض 1/0.

- عودة جنش:

ظهر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في التشكيل الأساسي لفريقه أمام وادي دجلة لأول مرة منذ 199 يومًا، وتحديدًا عندما شارك أمام إنبي يوم 10 أبريل الماضي، في الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز.

أما آخر مباراة شارك فيها جنش وفاز الزمالك كانت منذ 347 يومًا، أمام المقاولون العرب يوم 26 نوفمبر الماضي، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري، واللافت أن الزمالك فاز أيضًا في هذه المباراة 3/0، بأهداف النيجيري ستانلي وإبراهيم صلاح وشيكابالا.