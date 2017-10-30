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اتصالات مكثفة بين الأهلي والداخلية للسماح للجماهير بحضور مران الثلاثاء

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اتصالات مكثفة بين الأهلي والداخلية للسماح للجماهير بحضور مران الثلاثاء اتصالات مكثفة بين الأهلي والداخلية للسماح للجماهير بحضور مران الثلاثاء

التحرير

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يحاول مسؤلو الأهلي الحصول على موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح لجماهير القلعة الحمراء بالتواجد في ملعب مختار التتش، من أجل مؤازرة فريق الكرة، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

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وعلمت "التحرير" أنه سيصدر قرارًا رسميًا غدًا الإثنين، بشأن حضور الجماهير لمران الفريق يوم الثلاثاء، قبل أن تطير البعثة إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل.
 
وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل حصد اللقب الإفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

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التحرير

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