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مرتضى يكشف سبب فوز الزمالك على وادي دجلة (فيديو)

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مرتضى يكشف سبب فوز الزمالك على وادي دجلة (فيديو) مرتضى يكشف سبب فوز الزمالك على وادي دجلة (فيديو)

التحرير

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أعرب ، رئيس نادي ، عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة، مساء اليوم الأحد، منتقدًا عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بسبب اقامة اللقاء في نفس موعد مباراة الفريق الأبيض لكرة اليد في نهائي بطولة إفريقيا للأنية أمام الترجي التونسي.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظييفة، في المباراة التي جمعت بينهما على القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز. 

وأكد «مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية، أن مباراة دجلة تعد الأفضل للفريق هذا الموسم، مشيدًا بأداء اللاعبون وأنهم كانوا رجالًا طوال الـ90 دقيقة.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن فريقه فاز بعد أن اختفت القاذورات، موضحًا أن اللاعبين قاموا بقراءة القرآن لفك السحر الذي كان يعاني منه الفريق في الفترة الماضية على حد وصفه.

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التحرير

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