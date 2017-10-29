آلاف من مؤيدي بارزاني يطالبونه بالعدول عن قراره بالتنحي

إربيل - (د ب أ):

خرج آلالاف من مؤيدي مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان مساء الأحد، في مدن أربيل ودهوك وسوران وزاخو ومناطق أخرى في إقليم كردستان احتجاجا على تنحيه، وطالبوه بالعدول عن قراره.

ورفع المتظاهرون شعارات بالكردية والعربية والإنجليزية جاء فيها (وجودك هو وجود لكردستان) و(وجود الرئيس بارزاني وجود الهوية الكردية) كما رفعوا أعلام كردستان وصور بارزاني.

وأكد المتظاهرون بأنهم لن يقبلوا بمغادرة بارزاني رئاسة الاقليم وسيبقى في نظرهم رئيسا لكردستان.

وقال محمد هفال، 33 عاما، وهو طالب جامعي من محافظة دهوك لوكالة الأنباء الألمانية: "إنهم خرجوا اليوم إلى شوارع دهوك دعما لرئيس الإقليم وتعبيرا عن حزنهم لقراره بالتنحي عن رئاسة الاقليم"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يملا الفراغ الذي يتركه بارزاني".

فيما قالت كرزين عثمان، 25 عاما، وهي ناشطة من مدينة اربيل ان "ما يقلقني ان كردستان تتجه نحو المجهول وان قيادة بارزاني هي الضمانة الوحيدة لنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها والعالم ادار ظهره لنا وللتضحيات التي قدمتها البيشمركة من أجل عالم حر بلا إرهاب".

كان بارزاني قد وجه رسالة إلى برلمان كردستان اليوم، وأشار فيها إلى "رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسة الإقليم".

وأضاف بارزاني: "يجب عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، وحل المسألة، من أجل ألا يحدث هناك فراغ قانوني، في مهام وسلطات رئيس الإقليم".