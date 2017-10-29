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«تحيا مصر»: ندعو كل مرضى فيروس سي للإسراع في العلاج

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«تحيا مصر»: ندعو كل مرضى فيروس سي للإسراع في العلاج «تحيا مصر»: ندعو كل مرضى فيروس سي للإسراع في العلاج

التحرير

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قال محمد العشماوي، الرئيس التنفيذى لصندوق «تحيا »، مساء الأحد، إن شهادة وزارة الصحة بالشفاء من فيروس الكبد الوبائي «سي»، أصبحت معتمدة بالخارج، داعيًا كل مرضى الفيروس للإسراع في العلاج حتى لا تتفاقم الحالة.

وأضاف العشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «الصندوق سيُطلق جائزة بحثية طبقًا للقواعد العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمركز القومي للبحوث، حتى يكون هناك تطور في أنواع الأدوية، وحتى نحافظ الذي حققناه».

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وتابع: «نساهم حاليًا في مصنعي أدوية، أحدهم لإنتاج أدوية فيروس سي، والثاني بإنتاج المادة الخام الفعالة.. نحاول أن نجعل مصر أيقونة للعلاج من المرض».

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التحرير

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