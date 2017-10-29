اتحاد الصناعات: «سنشهد انفراجة خلال عام 2018»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ووكيل اتحاد الصناعات، إن نموذج الاستثمار الصناعي تغير بعد «تعويم الجنيه»، لافتًا إلى أننا «شهدنا شركات تأثرت بشدة بعد التعويم وأفلست، وأخرى شهدت أفضل أيامها خلال عام 2017، والسبب نموذج الاستثمار».

وأضاف توفيق، خلال مداخلة ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن «مواجهة البيروقراطية حاليًا والتنسيق بين الوزارات المعنية أصبح ضرورة ملحة»، مشيرًا إلى أن «القطاع السياحي أحد المستفيدين من التعويم».

وأوضح أن «إصدار التراخيص الصناعية كانت عقبة كبيرة، وسنشهد انفراجة خلال عام 2018».

شاهد أيضا

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.