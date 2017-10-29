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رئيس البورصة: قرارات الإصلاح الاقتصادي أخرجت مصر من عنق الزجاجة

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رئيس البورصة: قرارات الإصلاح الاقتصادي أخرجت مصر من عنق الزجاجة رئيس البورصة: قرارات الإصلاح الاقتصادي أخرجت مصر من عنق الزجاجة

التحرير

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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مساء الأحد، إن سوق الأوراق المالية أحد الرابحين من قرار «تعويم الجنيه»، لافتًا إلى أن «المجتمع الاقتصادي أجمع أن القرارات الاقتصادية كانت ضرورية، والوضع كان في حاجة لقرار جريء».

وأضاف فريد، خلال مداخلة ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «استثمارات الأجانب زادت بصورة طردية، بقيمة 13 مليار جنيه بصافي مشتريات خلال تعاملاتهم بعد التعويم»، لافتًا إلى أن سوق المال المصري كان من بين الرابحين عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي.

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وأكد رئيس البورصة المصرية، أن «تبعات الإجراءات الاقتصادية مازالت مستمرة للعديد من القطاعات، ولكنها أخرجت من عنق الزجاجة».

وتنفذ المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

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التحرير

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