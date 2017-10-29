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لميس الحديدي: الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورة.. لكن المواطن خسران

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لميس الحديدي: الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورة.. لكن المواطن خسران لميس الحديدي: الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورة.. لكن المواطن خسران

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إنه مرّ عام كامل على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، لافتةً إلى أن ذلك كان قرارًا سياسيًا بالمقام الأول، موجهةً تحية لمتخذ القرار والحكومة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «قد اختلف مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، في بعض النقاط، ولكنه أجاد بدوره في الإجراءات الاقتصادية».

وأوضحت أن «المواطن المصري تحمل تبعات الإجراءات، وعلى تقديم خدمات بجودة جيدة له، ورغم الدعم الاجتماعي من الدولة، فإن المواطن خاسر حتى الآن بعد اتخاذ الإجراءات».

وأشارت إلى أن «معدل النمو الاقتصادي بداية إيجابية ولكنه ليس كافيا مع معدل نمو سكاني 5.2% سنويًا»، لافتةً إلى أن «هناك تحسنا بنسب مواجهة البطالة، ولكن يجب استمرار المشروعات، وألا تكون عمالة موسمية فقط».

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وأكدت أن «الصادرات زادت بنسب معقولة، ولكن نحتاج نسب أكثر، وبتحليلها نجد أن هناك مؤشر أزمة في الصناعة وليس بالتصدير»، مشدّدةً على أن «الديون ناقوس خطر، وعلى الحكومة إعلان الموقف المالي».

وتابعت أن «الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ولكن المواطن لم يشعر بتحسن حتى الآن بعد عام من تطبيقها».

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

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التحرير

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