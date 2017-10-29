أديب: يوم السعد للزمالك.. وسنظل أوفياء مهما خسرنا (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أحرز انتصارًا كبيرًا، بفوزه على نظيره الترجي التونسي 31-29، مساء الأحد، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد رجال 2017، التي أُقيمت بالحمامات في دولة تونس، وذلك للمرة العاشرة في تاريخه.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «وأنا قاعد أتفرج قولت يا سلام لو اللاعيبة دي تيجي تلعب مع كرة القدم بالروح والجمال ده يبقى ربنا كريم وهنقدر نعمل حاجة، النهاردة يوم السعد للزمالك، لأن فريق كرة القدم كمان كسب وادي دجلة 3 صفر في الدوري العام».

تابع: «نجح فريق يد الزمالك في الحسم بالنهاية، الماتش كان صعب جدًا جدًا، خاصةً اللحظات الأخيرة.. مبروك يا زمالك، وسنظّل دائمًا أوفياء، دائمًا نُشجع الزمالك، مهما حصل ومهما اتغلب».

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وفاز فريق اليد بالزمالك على نظيره الترجي التونسي 31-29.

ووصلت المباراة للوقت الإضافي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 26-26.