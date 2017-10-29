انتشال جثة شاب ألقى نفسه في نهر النيل بالبدرشين
انتشال جثة شاب ألقى نفسه في نهر النيل بالبدرشين
11:17 م الأحد 29 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب أقدم على الانتحار بنهر النيل؛ لمروره بأزمة نفسية.
تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارا من غرفة النجدة بانتحار شاب بنهر النيل بدائرة القسم.
وكشفت تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، أن عاطلا يدعى "كريم فاروق"، 27 سنة، قرر التخلص من حياته إثر مروره باضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.
وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هاني السعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، الذين نجحوا في انتشال الجثة، وإيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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