وزير الطيران يشهد الحفل الختامي لاجتماع منظمة قائدات الطائرات​

مصراوي Masrawy

كتب- طه عبيد:

شهد وزير الطيران المدني شريف فتحي ، اليوم الأحد ، الحفل الختامي للاجتماع السنوي الخامس لمنظمة "التسعة وتسعين" الدولية لقائدات الطائرات - القسم العربي والمقام بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري ، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

حضر الاحتفال رئيس منظمة (التسعة والتسعين) الدولية لقائدات الطائرات جان ماكنزي، ورئيس القسم العربي بالمنظمة كابتن عاليا الطوال، ورئيس سلطة الطيران المدني المصري المهندس هاني العدوي، وبرنارد دون رئيس شركة (بوينج) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وعدد من قيادات الطيران المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 من قائدات الطائرات حول العالم.

وفي بداية الحفل وجهت كابتن عاليا الطوال، الشكر لوزير الطيران المدني وفرق العمل من الوزارة والشركات التابعة على ما قدموه من دعم وتسهيلات للقسم العربي بالمنظمة لإقامة اجتماعه السنوي بمصر.

وأعربت عاليا الطوال عن سعادتها باختيار القاهرة لإقامة الاجتماع بها، والذي بدوره يعكس تفوق المرأة المصرية في مجال الطيران المدني حيث أنشئ هذا القسم على يد كابتن لطفية النادي عام 1989 أول امرأة مصرية وإفريقية وثاني امرأة في العالم تحصل على إجازة الطيران المدني في عام 1933.

وأضافت أن القسم العربي بالمنظمة يضم 120 عضوة أغلبيتهن من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القسم شهد زيادة كبيرة في عدد أعضائه خلال سنتين فقط، ومن أهم أهدافه النهوض بالمرأة العربية ثقافياً وفكرياً وعلمياً.

من جانبها، أكدت رئيس منظمة (التسعة وتسعين) الدولية لقائدات الطائرات جان ماكنزي، أن المنظمة أنشئت عام 1929 من قبل 99 من قائدات الطيارات النساء والأن لديها 5 آلاف عضوة على مستوى العالم وهي ممثلة في جميع مجالات الطيران.

وأشارت إلى أن المنظمة ترتكز على عدة أهداف تسعى لتحقيقها ومنها تشجيع المرأة لتضع بصمتها في مجال الطيران والتواصل المستمر بين قائدات الطائرات النساء حول العالم في مجال تكنولوجيا الطيران، وتعزيز النهوض بمجال الطيران من خلال زيادة المعرفة لديهن عن طريق التعليم والدراسة لمواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي وتقديم المنح الدراسية لهم.

وفي كلمتها، أعربت كابتن حسناء تيمور إحدي قائدات الطائرات بشركة مصر للطيران وممثلة وزارة الطيران المدني في هذا الحدث، عن سعادتها لكونها إحدى عضوات هذه المنظمة، وأكدت أن وزارة الطيران المدني تعمل على المشاركة في هذه المبادرات والتي تسهم في نشر الأفكار التي تدعو إلى أهمية تعليم وتعظيم دور المرأة ومشاركتها العملية حول العالم.

وأضافت أن هناك نماذج مشرفة من الرموز النسائية المصرية في مجال الطيران المدني المصري ليس فقط في مجال قيادة الطائرات بل أيضا في مجال الضيافة الجوية والمراقبة الجوية وهندسة الطائرات وعمليات التشغيل الأخرى بهذا المجال.

وأشارت إلى أن هذه النماذج أثبتت للعالم أجمع قدرة المرأة على تحمل صعاب هذه المهنة الشاقة واجتيازها بقوة وجدارة لامثيل لها، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت من عام 2017 عام للمرأة المصرية تقديراً لجهودها وإنجازاتها حيث أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع دور المرأة في مختلف المجالات.

وفي نهاية الحفل، أعلنت منظمة "التسعة وتسعين" عن تقديم منحة دراسية جديدة باسم "كابتن لطفية النادي" لقائدات الطائرات من النساء لدعمهن في مجال عملهن، وقد أطلقوا هذا الاسم على المنحة احتفالاً بالذكرى الـ 110 لميلاد لطفية النادي.

يذكر أن الاجتماع السنوى للقسم العربي شمل جولات سياحية وثقافية إلى منطقة الأهرامات وخان الخليلي والمتحف المصري وكذا الحضارة القبطية بالإضافة إلى القيام بزيارة تفقدية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة مصر للطيران والأعمال الفنية بما في ذلك مجمع ورشة المحركات و برج مراقبة مطار القاهرة.