لعدم التجديد له.. مصدر يكشف: وكيل التعليم بالشرقية يطلب تسوية معاشه مبكرًا

كتبت-ياسمين محمد:

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن هشام السنجري مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقدم بطلب تسوية معاشه مبكرا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح المصدر، في تصريح لمصراوي، أن سبب طلب السنجري يرجع إلى انتهاء مدة شغله منصب وكيل لوزارة التربية والتعليم بالشرقية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي قرر تعيينه بالمنصب في 20 أكتوبر 2016 ولمدة عام، ولم يتم التجديد له ولكن صدر قرار بنقله إلى منصب مستشار أ، ومع ذلك طالبته الوزارة بالاستمرار في عمله بالشرقية.

وأضاف المصدر أنه يتبقى عامان حتى يصل السنجري إلى سن المعاش، مشيرا إلى أن وظيفة مستشار أ، تعني أن يذهب لعمله ويتقاضى راتبه نهاية كل شهر دون عمل، وهو ما رفضه "السنجري".

ولفت إلى أن خلو منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد يؤدي إلى حالة من الارتباك، حيث أن الشرقية من المحافظات الكبرى التي تستوجب أن يكون مدير مديريتها التعليمية، على درجة وكيل أول وزارة، ويصدر قرار تعيينه أو نقله والتجديد له من مجلس الوزراء، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة بالوزارة.