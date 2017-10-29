إيران: روحاني رفض لقاء مع ترامب خلال اجتماعات الأمم المتحدة

طهران - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد عقد لقاء مع نظيره الإيرانى حسن روحاني بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، لكن تم رفض ذلك.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي أن الجانب الأمريكي اقترح عقد اجتماع بين الاثنين، غير أنه تم رفضه من جانب الرئيس روحاني.

وتبادل الزعيمان انتقادات لاذعة في كلماتهما بالاجتماع السنوي للجمعية العمومية مع وصف ترامب إيران بـ"ديكتاتورية فاسدة"، بينما هاجم روحاني "القادمين الجدد الأشرار" في الحكومة الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب أنه سيسعى لجعل اتفاق تاريخي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى الدولية أكثر صرامة.

ويسمح الاتفاق برفع العقوبات الدولية عن إيران في مقابل كبح طهران قدراتها النووية.

ويهدد ترامب بالانسحاب نهائيا من الاتفاق ما لم يوافق الكونجرس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة على وضع قيود أكثر صرامة على إيران.