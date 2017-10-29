عاطل يعثر على وحدة تخزين إلكترونية يو إس بى بها بيانات أمنية تخص مطار هيثرو

لندن - (د ب أ):

عثر عاطل على وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على 5ر2 جيحابايت من البيانات غير المشفرة تخص الأنظمة الأمنية لمطار هيثرو البريطاني، ملقاة في أحد شوارع لندن.

ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية هذا النبأ، وأكدته متحدثة باسم مطار هيثرو لوكالة الأنباء الألمانية.

وتحتوي وحدة التخزين على بيانات تتعلق بطرق الأمان وأنواع تحديد الهوية المتعلقة بالإجراءات الأمنية فضلا عن بيانات حساسة أخرى.

وقال مطار هيثرو في بيان: "لقد راجعنا جميع خططنا الأمنية ونحن واثقون من أن هيثرو ما زال آمنا".

وأضاف: "أطلقنا أيضا تحقيقا داخليا لفهم كيف حدث هذا الأمر، واتخاذ خطوات لمنع تكراره في المستقبل".

ووفقا لتقرير الصحيفة، من بين التفاصيل التي تم العثور عليها في وحدة التخزين: المسار والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها عندما استخدمت الملكة إليزابيث الثانية المطار.