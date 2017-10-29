أخبار عاجلة

مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو) -
مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى "تغيير النظام" في بلاده -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عاطل يعثر على وحدة تخزين إلكترونية يو إس بى بها بيانات أمنية تخص مطار هيثرو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاطل يعثر على وحدة تخزين إلكترونية يو إس بى بها بيانات أمنية تخص مطار هيثرو

11:14 م الأحد 29 أكتوبر 2017

عاطل يعثر على وحدة تخزين إلكترونية يو إس بى بها بيانات أمنية تخص مطار هيثرو

مطار هيثرو البريطاني

لندن - (د ب أ):

عثر عاطل على وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على 5ر2 جيحابايت من البيانات غير المشفرة تخص الأنظمة الأمنية لمطار هيثرو البريطاني، ملقاة في أحد شوارع لندن.

ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية هذا النبأ، وأكدته متحدثة باسم مطار هيثرو لوكالة الأنباء الألمانية.

وتحتوي وحدة التخزين على بيانات تتعلق بطرق الأمان وأنواع تحديد الهوية المتعلقة بالإجراءات الأمنية فضلا عن بيانات حساسة أخرى.

وقال مطار هيثرو في بيان: "لقد راجعنا جميع خططنا الأمنية ونحن واثقون من أن هيثرو ما زال آمنا".

وأضاف: "أطلقنا أيضا تحقيقا داخليا لفهم كيف حدث هذا الأمر، واتخاذ خطوات لمنع تكراره في المستقبل".

ووفقا لتقرير الصحيفة، من بين التفاصيل التي تم العثور عليها في وحدة التخزين: المسار والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها عندما استخدمت الملكة إليزابيث الثانية المطار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على بيانات سفر ملكة بريطانيا في "يو إس بي" في الشارع

    أخبار

  • بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

    أخبار

  • وزارة العدل البريطانية ترصد العنف بالسجون

    أخبار

  • الشرطة البريطانية تنهي عملية احتجاز رهينتين في صالة للبولينج

    أخبار

إعلان

215ab941a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير