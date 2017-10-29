تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

إسطنبول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 68 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية أن بعض المشتبه بهم جهزوا هجمات لشنها في احتفالات عيد الجمهورية الذي يوافق، اليوم الأحد.

وأوضحت الأناضول أن 46 مشتبها بهم تم القبض عليهم في العاصمة أنقرة، فيما تم توقيف أربعة آخرين في اسطنبول.

وتابعت الاناضول أن السلطات عثرت على قنبلة بدائية الصنع في السيارة التي كان بها المشتبه بهم الأربعة في إسطنبول، كما عثرت قوات مكافحة الإرهاب في حملات مداهمة على منزلين للمشتبه بهم على مواد تصلح لتصنيع القنابل.

وفي ولاية أضنة جنوبي تركيا،أوقفت السلطات الأمنية 18 شخصا، بينهم 5 سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتحمل القيادة التركية، تنظيم داعش المسؤولية عن العديد من الهجمات التي وقعت في البلاد، وكان آخرها هجوم في ليلة رأس السنة في نادي "رينا" بإسطنبول وأسفر عن مقتل 39 شخصا.