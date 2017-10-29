أخبار عاجلة

مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) -
رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

10:53 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

الشرطة التركية

إسطنبول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 68 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية أن بعض المشتبه بهم جهزوا هجمات لشنها في احتفالات عيد الجمهورية الذي يوافق، اليوم الأحد.

وأوضحت الأناضول أن 46 مشتبها بهم تم القبض عليهم في العاصمة أنقرة، فيما تم توقيف أربعة آخرين في اسطنبول.

وتابعت الاناضول أن السلطات عثرت على قنبلة بدائية الصنع في السيارة التي كان بها المشتبه بهم الأربعة في إسطنبول، كما عثرت قوات مكافحة الإرهاب في حملات مداهمة على منزلين للمشتبه بهم على مواد تصلح لتصنيع القنابل.

وفي ولاية أضنة جنوبي تركيا،أوقفت السلطات الأمنية 18 شخصا، بينهم 5 سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتحمل القيادة التركية، تنظيم داعش المسؤولية عن العديد من الهجمات التي وقعت في البلاد، وكان آخرها هجوم في ليلة رأس السنة في نادي "رينا" بإسطنبول وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات السورية تسيطر على أغلب أحياء دير الزور

    أخبار

  • اعتقال ثلاثة مشتبه بانتمائهم إلى جماعة إسلامية متطرفة في بنجلاديش

    أخبار

  • قيادي كردي سوري: ليس لدى النظام إمكانيات لتحرير البوكمال..ولم نعقد

    أخبار

  • الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

    أخبار

إعلان

16a89bd6e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى "تغيير النظام" في بلاده

أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى "تغيير النظام" في بلاده

اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط

إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط

اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف

اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف