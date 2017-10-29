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10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10:47 م الأحد 29 أكتوبر 2017

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة "ميني باص"، بالكيلو 140 على الطريق الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى مدير الأمن اللواء علاء الدين عبد الفتاح إخطارًا بالحادث، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة "ميني باص" تابعة للخدمات البحرية نتيجة انفجار أحد إطاراتها.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، نُقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وحرر بذلك المحضر اللازم.​

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