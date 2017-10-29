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إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

10:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو

طهران - (أ ش أ):

أبلغت إيران، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، استمرار التزامها بنصوص الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 بشأن برنامجها النووي.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد لآمانو، خلال لقائهما في طهران، اليوم الأحد، أن التزام إيران بالاتفاق النووي "كامل وملحوظ".

وقال روحاني - في بيان أصدره بهذا الصدد: "إن هذا الاتفاق النووي يمثل إنجازا هاما وأنه يتعين على إيران أن تعزز مثل هذا الالتزام الدولي الهام بكل تعاون ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد رفض مؤخرا تجديد الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، وطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق آخر يتفادى جوانب القصور الفنية الراهنة في الاتفاق الحالي، والذي تم التوصل إليه في عهده سلفه الرئيس باراك أوباما.

هذا المحتوى من

Asha

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