الداعية مصطفى حسني يعلن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير”



> أعلن الداعية مصطفى حسني عن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير” والتي تهدف إلى توصيل المياة النظيفة وبناء دورات المياة في القرى الفقيرة بصعيد مصر.

> تأتي إنطلاق المرحلة الثالثة بعد النجاح الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية للحملة، حيث تم خلالهما توصيل المياة النظيفة لأكثر من 1200 منزل فقير في محافظة الفيوم.

> جدير بالذكر أن مشروع حملة “نهر الخير” هو أحد المشاريع التابعة لمؤسسة “عُمار الأرض لبناء الإنسان” والتي يرأس مجلس الأمناء بها الداعية مصطفى حسنى، والذى أكد أن الحملة هدفها توصيل المياة النظيفة لكل بيت في مصر.