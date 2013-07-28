أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الداعية مصطفى حسني يعلن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير”

  • 19
Google+ Print
الداعية مصطفى حسني يعلن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير” الداعية مصطفى حسني يعلن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير”

مشروع نهر الخير
> أعلن الداعية مصطفى حسني عن إنطلاق المرحلة الثالثة لحملة “نهر الخير” والتي تهدف إلى توصيل المياة النظيفة وبناء دورات المياة في القرى الفقيرة بصعيد .
> تأتي إنطلاق المرحلة الثالثة بعد النجاح الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية للحملة، حيث تم خلالهما توصيل المياة النظيفة لأكثر من 1200 منزل فقير في محافظة الفيوم.
> جدير بالذكر أن مشروع حملة “نهر الخير” هو أحد المشاريع التابعة لمؤسسة “عُمار الأرض لبناء الإنسان” والتي يرأس مجلس الأمناء بها الداعية مصطفى حسنى، والذى أكد أن الحملة هدفها توصيل المياة النظيفة لكل بيت في مصر.

نهر الخير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟