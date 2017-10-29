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​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

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مصراوي Masrawy

​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

10:51 م الأحد 29 أكتوبر 2017

​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي

الجيزة- أ ش أ:

طالب محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، برفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها، وذلك من خلال بوابة الشكاوى الحكومية "www.shakwa.eg"، محذراً رؤساء الوحدات المحلية من أحياء ومراكز ومدن من عدم الرد على أية شكوى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، لتفعيل إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفقاً للقرار الجمهوري (134) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومسؤلي المراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أن أبسط حقوق المواطن هو فحص شكواه والرد عليها وفقاً للقانون.

وأكد المحافظ أهمية ربط مكاتب خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمنظومة وتوفير كافة الوسائل التكنولوجية بها، مشيرا إلى أن هدف المنظومة تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً؛ مما يساعد في سرعة أداء الخدمة والتيسير على المواطنين حيث يتاح لهم عرض شكاواهم إلكترونياً.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطن والتجاوب معه والتعامل مع الشكوى والرد عليها بما تم من إجراءات وعقد لقاءات وتدريبات مستمرة للعاملين لمعرفة مدى فاعلية الجهات في التجاوب مع المشكلات ومؤشرات الأداء.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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