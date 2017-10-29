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​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة

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مصراوي Masrawy

​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة

10:48 م الأحد 29 أكتوبر 2017

​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة

​طلاب طب عين شمس

كتب- محمد قاسم:

أحرز طلاب كلية الطب جامعة عين شمس، المراكز الأولى بمهرجان المسرح الدولى للجامعات المقام بمدينة بطنجة بالمغرب؛ حيث فاز الطالب أحمد كرم بجائزة أفضل ممثل على مستوى جامعات العالم بجدارة متفوقا على المشاركون من الفرق الإيطالية والأسبانية والبلجيكية بجدارة واستحقاق وسط حفاوة جماهيرية غير مسبوقة.

كما أحرز الطالب محمود جمال المركز الثاني كأفضل نص مسرحي على مستوى جامعات العالم المشاركة في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، حسبما أكد بيان صادر عن الجامعة.

من جانبه أعرب الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس، ورئيس وفد الجامعة المشارك بالمهرجان، عن فخره بمستوى الطلاب، مؤكدا دعم قيادات الجامعة لكافة المواهب الطلابية للوصول بها إلى المستوى العالمي.

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