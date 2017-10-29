وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، حالة الطوارئ لاستقبال جثمان مسنة مصرية لفظت أنفاسها الأخيرة وهي على متن الطائرة القادمة من السعودية.

وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة السعودية رحلة رقم 303 والقادمة من جدة، بتجهيز سيارة اسعاف بأرض المهبط، لإسعاف مسنة مصرية تدعي "سيدة. م.م"، أصيبت بوعكة صحية أثناء دخول الطائرة السعودية للأجواء المصرية.

وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور مدحت قنديل، وتم تجهيز سيارة اسعاف بأرض المهبط، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تحليق الطائرة في الهواء.

وتابعت المصادر أنه تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات تحت إشراف محمود غنيم، مشرف اسعاف المطار، وبتكليف من الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة، لإعداد الجثمان للدفن.