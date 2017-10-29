الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في مصر في شهر إبريل المقبل، حيث يتأهل الفائز ببطولة السوبر لمونديال الأندية المقرر إقامته في دولة قطر العام المقبل.

وكان فريق اليد بالزمالك قد توج اليوم بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال بالفوز على الترجي التونسي في عقر داره بنتيجة 29/31 بعد مباراة ماراثونية تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي واضح.

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وشهدت هذه البطولة مواجهة بين الزمالك والأهلي في نصف النهائي بالبطولة وانتهت بفوز أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 26/21 ليتأهل لمواجهة الترجي ويتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه ويصبح ثان أكثر نادي حصدا للبطولة في أفريقيا بعد مولودية الجزائر الذي حصد اللقب 11 مرة.

