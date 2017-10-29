برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى"

إربيل - (د ب أ):

قال رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، في خطاب له، اليوم الأحد، إن ما حدث في كركوك مؤخرا "خيانة عظمى"، مشيرا إلى أن بغداد اتخذت من الاستفتاء حجة لمهاجمة إقليم كوردستان.

وأضاف برزاني، في خطاب متلفز نقلته شبكة رووداو الإعلامية: "لقد حاولنا كثيرا ان نعود الى الدستور مع بغداد والاطراف الأخرى، ولكن ذلك لم يحصل، فقد كنا نتوقع ان يدخل العراق الى مرحلة جديدة بعد 2013 ،وهي مرحلة الفيدرالية والديمقراطية، إلا أن العراق بدأ يتراجع عن تطبيق الدستور وبنوده وقوانينه وعاد لتطبيق سلطة الطرف الواحد".

وتابع: "إن ما حصل للكرد كان مخطط له، وبغداد اتخذت الاستفتاء حجة لمهاجمة الإقليم".

وأشار إلى أن البيشمركة لعبت دورا محوريا في عمليات تحرير الموصل ،وتمكنت من تحطيم امبراطورية داعش".

واستطرد برزاني: "لقد قلت في خطبي قبل الاستفتاء بأنه قد تكون علينا ضغوط كبيرة بعد اجراء الاستفتاء، فالحرية بحاجة الى تضحية، ولن يستطيع اي احد ان يمسح اصوات 3 مليون شخص طالبوا بالاستقلال، ولكننا لم نتوقع ان نتعرض لخيانة عظمى في ليلة 16 من (تشرين أول) أكتوبر في كركوك، تلك الخيانة التي سلمت كركوك، وكانت كطعنة خنجر مسموم بظهر الشعب الكردستاني قوات البيشمركة، فكنا نعلم بأن هناك خطط لمهاجمة كركوك حتى لو لم يحصل الاستفتاء، إلا ان هذه الخيانة الكبيرة أدت الى انهيار معنويات البيشمركة والشعب الكردستاني".

وتابع: "أقول للحكومة في بغداد إذا كانت نيتكم هي تطبيق الدستور، فنحن مستعدون للحوار وحلحلة المشاكل، واذا كنتم تريدون كسر هيبة ومس كرامة الشعب الكردستاني وفرض إرادتكم بالقوة ،فإني أؤكد لكم بأننا على استعداد بأن نضحي بحياتنا، والا نسمح لأي أحد بمس كرامتنا ولأخر نفس فينا".

كان برزاني قد وجه رسالة إلى برلمان كردستان اليوم، وأشار فيها إلى "رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسة الإقليم".

وأضاف برزاني: "يجب عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، وحل المسألة، من أجل ألا يحدث هناك فراغ قانوني، في مهام وسلطات رئيس الإقليم".

وكانت القوات العراقية الاتحادية قد بدأت في السادس عشر من الشهر الجاري عملية إعادة انتشار في محافظة كركوك، وبعض المناطق الأخرى المتنازع عليها مع إقليم كردستان، ونصبت محافظا جديدا بالوكالة، وأعادت رفع العلم العراقي فوق جميع المنشآت والمباني.

وجاءت هذه الخطوة من جانب بعد رفض حكومة بغداد استفتاء انفصال إقليم كردستان.