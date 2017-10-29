التحقيق مع وزير بريطاني بسبب مزاعم حول تصرف غير لائق مع سيدة
التحقيق مع وزير بريطاني بسبب مزاعم حول تصرف غير لائق مع سيدة
10:24 م الأحد 29 أكتوبر 2017
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
لندن - (د ب أ):
ذكرت وكالة "برس إيجنسي" أن مكتب مجلس الوزراء البريطاني سيجري تحقيقا مع وزير التجارة الدولية البريطاني، مارك جارنييه، بعد أن زعم تقرير صحفي أنه تصرف بشكل غير لائق مع موظفة.
وأضافت أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت بإجراء التحقيق، بعدما زعمت مديرة مكتبه، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" اليوم الأحد ،أن جارنييه طلب منها شراء ألعاب جنسية له.
وطالبت رئيسة الوزراء البريطانية باعتماد طريقة جديدة للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، التي يرتكبها مشرعون أو طواقمهم المساعدة، وفقا لوكالة "برس إيجنسي".
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