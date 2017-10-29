الإليزيه: ماكرون يدعو بغداد وأربيل لحوار في إطار الدستور الاتحادي

باريس - (أ ش أ):

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي، طالب خلاله ببذل كافة الجهود للحيلولة دون نشوب معارك بين العراقيين، وإلى إقامة حوار بين حكومتي بغداد وأربيل في إطار وحدة ودستور العراق، ويراعي حقوق الأكراد والأقليات.

وأكد الإليزيه - في بيان اليوم - أن الرئيس ماكرون رحب بتشكيل لجنة بين القوات الكردية والفدرالية العراقية؛ لمناقشة سبل إجراء إعادة انتشار مشترك في المناطق المتنازع عليها في العراق.

من جانبه، ذكّر رئيس وزراء العراق حيدر العبادي - بحسب البيان - بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والوصول لحل تشاوري مع الأكراد.

وأشار بيان الإليزيه أيضا إلى أن ماكرون والعبادي شددا على أهمية المعارك التي لاتزال جارية على الأرض لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي من كل المناطق العراقية بدعم من التحالف الدولي، الذي تشارك فيه فرنسا.

وأضاف البيان أن عدة اتصالات جرت بين الرئيس ماكرون ورئيس وزراء العراق منذ زيارته الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس، في الخامس من أكتوبر الجاري.