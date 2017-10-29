القوات السورية تسيطر على أغلب أحياء دير الزور

حلب - (د ب أ):

وسعت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها سيطرتها على أحياء مدينة دير الزُّور شرق سوريا.

وقال الإعلامي فراس العلاوي من شبكة الشرق نيوز لوكالة الأنباء الألمانية: "حققت قوات النظام والمليشيات الموالية لها تقدما كبيرا حيث سيطرت على أجزاء من حي الحميدية وحديقة ابو تمام وصولا إلى الحديقة المركزية في ظل انهيار سريع لعناصر تنظيم داعش ".

وأضاف العلاوي أن ما يحدث في أحياء شرق دير الزُّور هو تسليم المدينة للنظام بعد سماحه لعناصر داعش الأجانب بمغادرة المدينة عبر حويجة كاطع، منتصف الشهر الجاري، ولَم يبق من أحياء المدينة سوى حي المطار القديم والجبيلة ومن بداخلها هم عناصر سرايا علي وهم جيش حر وقد اجبروا على الوجود في مناطقهم خلال سيطرة تنظيم داعش.

وهناك تخوف على أكثر من 2000 شخص مدني داخل الأحياء الشرقية من ارتكاب مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين له.

وكانت القوات الحكومية فرضت، الْيَوْم الأحد، سيطرتها الكاملة على حيي العمال والعرفي في مدينة دير الزور.

وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الالغام والعبوات الناسفة من الحيين وشارع بورسعيد الرابط بينهما وبين أحياء المدينة الأخرى من جهة وبين حي هرابش من جهة أخرى.

وبهذه السيطرة تعود القوات الحكومية إلى أحياء دير الزُّور التي خرجت منها منذ أكثر من خمس سنوات.