تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الأحد، إن «مصر ليست دولة فقيرة، ولكن يوميًا تُسرق وتُنهب منها فلوس كتير»، مطالبًا بإعادة النظر في النظام الرقابي بالجمارك.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «مصر دولة بتتسرق كتير، ولو نص اللي بيتسرق اتوقف، وحنفية الفساد اتقفلت، والله ما هنبقى محتاجين معونات ولا منح ولا قروض».

وتابع: «البلد دي تعرف تصرف على نفسها وشعبها، بس نعمل نظام يوقف الفساد، ومانخليش واحد ملوش لازمة يكون متحكم في فلوس بالملايين، ده حتى لو ضميره كويس بنخلي الإغراءات تهزمه».

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وأمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة، مدير تعريفة بجمارك بورسعيد، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، بسبب حرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه.