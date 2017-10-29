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خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

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خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير» خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

التحرير

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قال الإذاعي خالد حبيب، مسؤول تخطيط البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن فكرة المنتديات الشبابية صنعت خصيصًا في بهدف التواصل بين الدولة والشباب من مختلف الأطياف، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد وجود العديد من الأنشطة التي تهدف لتمكينهم والاستفادة من أفكارهم وخبرات بعضهم.

وأشار حبيب، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «بصراحة»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، اليوم الأحد، إلى ضرورة استجابة الشباب لمثل هذه الدعوات التي تحثّهم على العمل والتقدم، منوهًا بأن الدولة لا تجيد تسويق منتجاتها.

وعن منتدى الشباب العالمي المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 4 نوفمبر إلى 10 نوفمبر؛ قال: «بقالنا سنين بنكلم نفسنا ومبنوجهش كلامنا للعالم الخارجي، لذا فإننا بحاجة إلى التعاون مع الجميع لعرض المشاكل ومناقشتها، خاصةً أن تلك المشاكل يعاني منها عدد كبير من شباب العالم».

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تابع: «هدف المؤتمر هو الاستماع لوجهات النظر من الشباب أصحاب الثقافات المختلفة مع وجود نماذج للمحاكاة.. عايزين نتعلم نبقى صح ونبقى محترفين في الحياة، لازم الشباب يتعلم إزاي يحل مشاكله ويتعلم يعني إيه منظومة سياسية وحقوق الانتخاب، والفرق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

أردف: «ليس عندنا أزمة في الإمكانيات والموارد نهائيا، ومشكلتنا إن عندنا أكل كثير لكن تحت السرير وطقم ملابس ولكن في الثلاجة، تخيل الشوارع تحت بيتك كل فترة قصيرة يتم رصفها عكس شوارع أخرى لا يتم الاهتمام بها، تعالى امنع هذا الأمر ستوفر أموالًا كثيرة للدولة وقيس على هذا أمثلة كثيرة، فيه رجل عبقري اسمه دكتور خالد اسماعيل وقال لي (عمر ما فيه فكرة حلوة لن تجد الفلوس التي تمولها وتنفذها)، كمل منتجك واعمل فكرتك مضبوطة والمهم التنظيم والإدارة، ومسار العمل من أول الفكرة لحد ما المشروع يكون قائمًا».

وطالب حبيب، بضرورة إقالة المسؤول الذي ينتظر توجيهات الرئيس. مشيرًا إلى أن «تأهيل الشباب يحل مشاكل النظام التعليمي الضايع تمامًا في الجامعات والمدارس والمفروض تخرج وتعرف أبحاث وتطلع بنظريات تعلمنا ولكن هذا لا يحدث مطلقًا، ولو تعليمك ظبط ستعرف كل المنظومة السياسية وتأثيرك فين وتقف فين، وبدل ما نحل المشكلة الأصلية بنعمل نظام موازي، تشعر أن كل مسؤول محتاج توجيهات سيادة الرئيس، المفروض الرئيس يشيل الرجل اللي مستني توجيهاته».

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