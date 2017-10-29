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عروض مهرجان الفنون "الأفرو- صيني" ترسم البهجة على وجوه أطفال "57357"

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مصراوي Masrawy

عروض مهرجان الفنون "الأفرو- صيني" ترسم البهجة على وجوه أطفال "57357"

10:19 م الأحد 29 أكتوبر 2017

أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

قام وفد من مهرجان الفنون والفلكلور (الأفرو- صيني) في دورته الثانية والمنعقد حاليا في القاهرة، بزيارة مستشفى سرطان الأطفال (57357)، حيث قدموا عددا من الفقرات الاستعراضية المميزة لإدخال السرور ورسم البهجة على وجوه الأطفال المرضى وأسرهم.

وأكدت سهير عبدالقادر مؤسسة ومديرة المهرجان، عشقها للمستشفى وأنها تابعت خطوة بخطوة مراحل إنشائها منذ عام 2007 مع الدكتور شريف أبوالنجا مدير عام المستشفى، مشيرة إلى أنها في أي وقت تزورها تجد نفس الجودة والنظافة التي تؤكد أنها من أفضل المستشفيات في العالم.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد الصيني جانج مانج، إنه يتابع باستمرار أخبار المستشفى عقب زيارته الأولى السنة الماضية للمستشفى، والتي تركت انطباعا إيجابيا لديه، ولذلك حرص في المشاركة للمرة الثانية في فاعلية المهرجان مع أطفال (57357).

وقدمت نائب رئيس الوفد الصيني جون جولد، أغنية باسم "نشر الحب لأطفال مستشفى 57357"، وتبرعت لهم لتساندهم في رحلة علاجهم.

ويشارك في المهرجان 16 دولة إفريقية إضافة إلى الصين، ويهدف إلى زيادة التقارب بين دول القارة السمراء والصين وتنمية التعاون الثقافي والفني بينهما، واستغلال فعاليات المهرجان لتنشيط السياحة من الدول الإفريقية والصين إلى .

هذا المحتوى من

Asha

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