"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع كلية الدراسات العليا للتربية بالجامعة، غدًا الإثنين ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر"، في الساعة 11 صباحاً بمدرج "ب" بكلية التجارة.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية التجارة، الدكتورة أمل عبدالفتاح سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية.

وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بنصر أكتوبر، وتحقيقاً لأهداف الجامعة في تربية الشباب على الانتماء للوطن، وتعميق الدروس المستفادة من حرب أكتوبر.

وتتناول الندوة عدة محاور رئيسية، هي صورة الجندي المصري القديم ويقدمها عالم المصريات بسام الشماع، و خير أجناد الأرض ويقدمها اللواء عبدالخالق مكي من القوات الجوية، وإعداد الجندي المصري بعد حرب الإستنزاف ويقدمها العميد الدكتور خالد فهمي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وموقع مصر المتميز: عبقرية المكان ويقدمها الدكتور أحمد الشامي أستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى.