السودان يؤكد الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للاستثمارات الأمريكية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور محمد عثمان الركابي، الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لاستثمارات الشركات الأمريكية؛ بهدف خلق نموذج شراكة ناجحة يُحتذى به لجذب رؤوس الأموال العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الركابي، اليوم الأحد، مع بيتر واتسون رئيس مجموعة شركات "ما وراء البحار الأمريكية" المتخصصة في مجال الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين.

وأشار الوزير السوداني إلى حرصه على تطوير العلاقات بين واشنطن والخرطوم لمعالجة القضايا العالقة.

وعدد الركابي فرص الاستثمار المتاحة بالسودان بعد رفع الحظر الاقتصادي، داعيا شركات ما وراء البحار العالمية إلى الاستثمار في السودان.

وقال إن قانون الاستثمار السوداني يساوي بين المستثمر الوطني والأجنبي، وهناك قانون لشراكة مع القطاع العام والخاص تجري إجازته بمجلس الوزراء والمجلس الوطني.

من جانبه، أبدى رئيس مجموعة شركة ما وراء البحار الأمريكية بيتر واتسون، رغبة شركاته في الاستثمار في السودان، موضحا أن زيارتهم تأتي في إطار الاستكشاف لفرص الاستثمار والإنتاج المتاحة به.