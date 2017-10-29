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ضبط ٣ أشخاص يبيعون المخدرات أمام منزلهم في أسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط ٣ أشخاص يبيعون المخدرات أمام منزلهم في أسيوط

10:18 م الأحد 29 أكتوبر 2017

ضبط ٣ أشخاص يبيعون المخدرات أمام منزلهم في أسيوط

المضبوطات

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، يتاجرون في المواد المخدرة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

ووفق مصدر أمني، ضبطت قوة شرطية، اليوم الأحد، "ر.م.ب" 28 سنة، و"ش.م.م" 31 سنة - ربة منزل، و"س.ر.ص" 16 سنة - دون عمل، متلبسين ببيع المخدرات أمام منزلهم بذات الناحية، وبحوزتهم 100 قطعة من مادة الحشيش تزن قرابة 150 جرامًا، و17 قرصًا من عقار التامول، بالإضافة إلى سلاح أبيض (سكين)، وقطعة من الرخام ومقص حديدي ودلو مثبت به حبل، وهاتفين نقالين، ومبلغ مالي قدره 790 جنيهًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة بعد تحرير محضر بالواقعة.​

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