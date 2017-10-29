إطلاق اسم شهيد حادث الواحات على مدرسة بمركز أبوقرقاص

المنيا - أ ش أ:

وافق محافظ المنيا عصام البديوي، على إطلاق اسم شهيد حادث الواحات الإرهابي "المجند بطرس سليمان مسعود" على مدرسة الأمل المشتركة بالعيسوية التابعة لقرية "السلطان حسن" بمركز أبوقرقاص، وذلك تقديرًا لما قدمه من أجل الوطن.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد: "إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تقديرًا وتكريمًا لروح الشهيد ولما قدمه مع شهداء مصر من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، فوجب علينا تخليد ذكراهم العطرة"، موضحًا أن ما قدمه الشهداء سواء من الجيش أوالشرطة سيظل تاجا على رؤوسنا.​