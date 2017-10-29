أخبار عاجلة

مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) -
رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إطلاق اسم شهيد حادث الواحات على مدرسة بمركز أبوقرقاص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إطلاق اسم شهيد حادث الواحات على مدرسة بمركز أبوقرقاص

09:57 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إطلاق اسم شهيد حادث الواحات على مدرسة بمركز أبوقرقاص

محافظ المنيا عصام البديوي

المنيا - أ ش أ:
وافق محافظ المنيا عصام البديوي، على إطلاق اسم شهيد حادث الواحات الإرهابي "المجند بطرس سليمان مسعود" على مدرسة الأمل المشتركة بالعيسوية التابعة لقرية "السلطان حسن" بمركز أبوقرقاص، وذلك تقديرًا لما قدمه من أجل الوطن.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد: "إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تقديرًا وتكريمًا لروح الشهيد ولما قدمه مع شهداء من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، فوجب علينا تخليد ذكراهم العطرة"، موضحًا أن ما قدمه الشهداء سواء من الجيش أوالشرطة سيظل تاجا على رؤوسنا.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء استراحة لخدمة زوار دير جبل الطير بالمنيا

    أخبار

  • بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق

    أخبار

  • محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

    أخبار

  • بالصور.. مسيرة بسوهاج لدعم الشرطة

    أخبار

إعلان

3da78e3e64.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر وتونس بنهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر وتونس بنهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة

ساويرس: لن نغير اسم «مدينة زويل».. وستكون مفخرة لمصر (فيديو)

ساويرس: لن نغير اسم «مدينة زويل».. وستكون مفخرة لمصر (فيديو)

رئيس بنك مصر: المجتمع الدولي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار

رئيس بنك مصر: المجتمع الدولي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار

أزمة جديدة داخل حزب المصريين الأحرار.. وساويرس: «اللهم لا شماتة»

أزمة جديدة داخل حزب المصريين الأحرار.. وساويرس: «اللهم لا شماتة»