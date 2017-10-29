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أزمة نفسية تدفع شابًا للانتحار في نهر النيل بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

أزمة نفسية تدفع شابًا للانتحار في نهر النيل بالبدرشين

09:55 م الأحد 29 أكتوبر 2017

أزمة نفسية تدفع شابًا للانتحار في نهر النيل بالبدرشين

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار وألقى نفسه في نهر النيل بمركز البدرشين؛ بسبب مروره بأزمة نفسية، اليوم الأحد.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارا من غرفة النجدة بانتحار شاب بنهر النيل بدائرة القسم.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، أن عاطلا يدعى "كريم فاروق"، 27 سنة، قرر التخلص من حياته إثر مروره باضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هاني السعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، لانتشال الجثة.

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مصراوي Masrawy

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