أزمة نفسية تدفع شابًا للانتحار في نهر النيل بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار وألقى نفسه في نهر النيل بمركز البدرشين؛ بسبب مروره بأزمة نفسية، اليوم الأحد.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارا من غرفة النجدة بانتحار شاب بنهر النيل بدائرة القسم.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، أن عاطلا يدعى "كريم فاروق"، 27 سنة، قرر التخلص من حياته إثر مروره باضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هاني السعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، لانتشال الجثة.