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الزمالك يسحق وادي دجلة بثلاثية.. ويرتقي للمركز الخامس

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الزمالك يسحق وادي دجلة بثلاثية.. ويرتقي للمركز الخامس الزمالك يسحق وادي دجلة بثلاثية.. ويرتقي للمركز الخامس

التحرير

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سحق الفريق الأول لكرة القدم لنادي ، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظييفة، في المباراة التي جمعت بينهما على القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.
 
بدأ الزمالك اللقاء بضغط مكثف وحاول خطف هدف مبكر وجاءت أولى المحاولات عن طريق طارق حامد في الدقيقة 5 من تسديدة قوية لكنها ذهبت بعيدا عن مرمى محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة.
 
وواصل الزمالك السيطرة على اللقاء وسط تراجع دفاعي من لاعبي وادي دجلة وأتيحت أول فرصة حقيقية للزمالك في الدقيقة 29 عن طريق علي جبر، الذي استقبل كرة عرضية من مؤيد العجان برأسية قوية جاءت أعلى العارضة، بعدها بدقيقة واحدة تسلم داودا كرة داخل منطقة جزاء دجلة وراوغ أكثر من لاعب إلا أنه سددها بعيدا عن المرمى.
 
واستمرت محاولات الزمالك على مرمى وادي دجلة عن طريق عبدالله جمعة وكاسونجو ومدبولي إلا أنها كانت دون جدوى حتى أطلق أمين عمر حكم اللقاء بصافرة نهاية الشوط الأول.
 
ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول، حيث بدأها بالضغط حتى جاءت الدقيقة 52، التي أحرز فيها محمود علاء الهدف الأول في المباراة، بعد ركنية لعبها محمد "روقة" من الجانب الأيسر استقبلها برأسية رائعة، ولم يتمكن محمد عبد المنصف من التصدي لها.
 
وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم أمين عمر، ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك، بعدما تعرض أحمد مدبولي للعرقلة من جانب عمرو طارق، وتمكن محمد أشرف "روقة" من تسديدها محرزا الهدف ثاني للفريق الأبيض.
 
وأحرز معروف يوسف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية بالوقت البدل الضائع، بعدما استقبل عرضية أرضية لعبها حازم إمام من الجانب الأيمن بتصويبة أرضية مباشرة سكنت الشباك.
 
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب الجدول، وبقي وادي دجلة بخمس نقاط فقط في المركز الـ15.
 

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