السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

(مصراوي):

قررت هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب في 3 مدن مطلع العام القادم، وفقًا لتدوينة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قررت البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع عام 2018 وفقًا للضوابط الخاصة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الإجراء.