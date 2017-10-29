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السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

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مصراوي Masrawy

: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

09:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

أرشيفية

(مصراوي):    

قررت هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب في 3 مدن مطلع العام القادم، وفقًا لتدوينة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قررت البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع عام 2018 وفقًا للضوابط الخاصة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الإجراء.        

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مصراوي Masrawy

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