«التموين»: نعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت، وإنها تحاول حل كل المشاكل من أجل راحة المواطنين، مؤكدًا أن المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها ومستوى هذه الخدمة هو المؤشر الحقيقي لنجاح الشركات من عدمه.

وأكد رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأحد، أن «الوزير على مصيلحي اجتمع مع الشركات المسؤولة عن بطاقات والكروت الذكية التموين لتحسين الخدمة وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى، وتقديم مقترحات فعلية على الأرض ترضي المواطن المصري، لأنه محور كل الشركات وتتربح من ورائه».

أوضح أن «المواطن المصري لا يعي حقوقه في بعض الأوقات، وترك المواطن للبطاقة لصاحب المخبز مما يؤدي لتلاعبه به، مما يؤدي إلى تحقيق مخالفات قانونية تأتي بالسلب على المواطن وصاحب المخبز».

أكد أن «هناك متابعة مستمرة لما ستقدمه وزارة التموين والمديريات ستتابع ما يحدث، وستعاقب أي شركة تخالف ما ستقدمه من مقترحات».

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وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التقى مسؤلي شركات تطبيقات الكروت الذكية لمناقشة تحسين خدمات كروت التموين الذكية وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى.

وبحث وزير التموين مع ممثلى الشركات أليات التعامل في الفترة القادمة بين الشركات بعضها ببعض فيما يخص تبادل المعلومات، وكذلك وضع ألية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية، حيث طالب الوزير بضرورة تقديم الشركات لمذكرة بالخطوات التنفيذية خلال 48 ساعة حتى يتخذ قرارًا بتجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.

يذكر أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما في السلع التموينية والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنويا والكثير من المواطنين يعانون من بطء استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد.