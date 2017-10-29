أخبار عاجلة

مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) -
رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​قوات السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

09:13 م الأحد 29 أكتوبر 2017

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

أرشيفية

حلب - (د ب أ):
وسعت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها سيطرتها على احياء مدينة دير الزُّور شرق سورية,

وقال الإعلامي فراس العلاوي من الشرق نيوز لوكالة الانباء الألمانية "حققت قوات النظام والمليشيات الموالية لها تقدما كبيرا حيث سيطرت على أجزاء من حي الحميدية وحديقة ابو تمام وصولا إلى الحديقة المركزية في ظل انهيار سريع لعناصر تنظيم داعش".

وأضاف العلاوي أن "ما يحدث في احياء شرق دير الزُّور هو تسليم المدينة للنظام بعد سماحه لعناصر داعش الأجانب بمغادرة المدينة عبر حويجة كاطع منتصف الشهر الجاري ولَم يبق من احياء المدينة سوى حي المطار القديم والجبيلة ومن بداخلها هم عناصر سرايا علي وهم جيش حر وقد اجبروا على الوجود في مناطقهم خلال سيطرة تنظيم داعش.. وهناك تخوف على أكثر من 2000 شخص مدني داخل الأحياء الشرقية من ارتكاب مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين له ".

وكانت القوات الحكومية فرضت الْيَوْم الأحد سيطرتها الكاملة على حيي العمال والعرفي في مدينة دير الزور وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الالغام والعبوات الناسفة من الحيين وشارع "بورسعيد" الرابط بينهما وبين احياء المدينة الاخرى من جهة وبين حي هرابش من جهة اخرى.

وبهذه السيطرة تعود القوات الحكومية الى احياء دير الزُّور التي خرجت منها منذ أكثر من خمس سنوات .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

    أخبار

  • المرصد: 73 قتيلًا في معارك دير الزور بين قوات النظام وتنظيم داعش

    أخبار

  • المعارضة السورية: داعش يسيطر على قرى في ريف حماة

    أخبار

  • الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

    أخبار

إعلان

8b673f1c5f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صرخة عم جمعة «الميت» في دفاتر الحكومة: أحمل شهادة وفاتي وأنا حي

صرخة عم جمعة «الميت» في دفاتر الحكومة: أحمل شهادة وفاتي وأنا حي

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

الحكومة: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري

الحكومة: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري