​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

حلب - (د ب أ):

وسعت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها سيطرتها على احياء مدينة دير الزُّور شرق سورية,

وقال الإعلامي فراس العلاوي من شبكة الشرق نيوز لوكالة الانباء الألمانية "حققت قوات النظام والمليشيات الموالية لها تقدما كبيرا حيث سيطرت على أجزاء من حي الحميدية وحديقة ابو تمام وصولا إلى الحديقة المركزية في ظل انهيار سريع لعناصر تنظيم داعش".

وأضاف العلاوي أن "ما يحدث في احياء شرق دير الزُّور هو تسليم المدينة للنظام بعد سماحه لعناصر داعش الأجانب بمغادرة المدينة عبر حويجة كاطع منتصف الشهر الجاري ولَم يبق من احياء المدينة سوى حي المطار القديم والجبيلة ومن بداخلها هم عناصر سرايا علي وهم جيش حر وقد اجبروا على الوجود في مناطقهم خلال سيطرة تنظيم داعش.. وهناك تخوف على أكثر من 2000 شخص مدني داخل الأحياء الشرقية من ارتكاب مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين له ".

وكانت القوات الحكومية فرضت الْيَوْم الأحد سيطرتها الكاملة على حيي العمال والعرفي في مدينة دير الزور وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الالغام والعبوات الناسفة من الحيين وشارع "بورسعيد" الرابط بينهما وبين احياء المدينة الاخرى من جهة وبين حي هرابش من جهة اخرى.

وبهذه السيطرة تعود القوات الحكومية الى احياء دير الزُّور التي خرجت منها منذ أكثر من خمس سنوات .