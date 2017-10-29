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​تعيين عزة العشماوي أمينا للمجلس القومي للطفولة والأمومة

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مصراوي Masrawy

​تعيين عزة العشماوي أمينا للمجلس القومي للطفولة والأمومة

09:05 م الأحد 29 أكتوبر 2017

​تعيين عزة العشماوي أمينا للمجلس القومي للطفولة والأمومة

عزة العشماوي

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارا اليوم الأحد، بتعيين الدكتورة عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتقلدت "العشماوي" عدة مناصب منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال ، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن هذا القرار يأتي في إطار اختيار كوادر جديرة بالقيادة في هذه الفترة الراهنة، لوضع خطط واستراتيجيات من شأنها تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.

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