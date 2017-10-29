التحالف العربي يتهم إيران بعرقلة الحل السياسي في اليمن

الرياض - (أ ش أ):

اختتم وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد ، اجتماعا في الرياض، جددوا فيه دعمهم للشرعية في اليمن واتهموا إيران بالعمل على عرقلة الحل السياسي.

وقال البيان الختامي، نقلا عن قناة (سكاي نيوز)، إن المجتمعين أدانوا بأشد العبارات الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم الميليشيات ومدهم بالصواريخ الباليستية والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأضاف البيان أن دول التحالف حملت النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة، كما أدانت الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الأطفال والزج بهم في النزاع المسلح.

وناقش المجتمعون تعزيز التكامل والتنسيق في أعمال التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة له.