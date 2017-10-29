مسيرة لـ"مهاجرين غير شرعيين" تدعم جيش ميانمار
مسيرة لـ"مهاجرين غير شرعيين" تدعم جيش ميانمار
08:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017
جيش ميانمار - أرشيية
رانجون - (أ ش أ):
شارك أكثر من ألفي شخص في مسيرة، اليوم الأحد، في رانجون، للإعراب عن تأييدهم للجيش في ميانمار، والذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب أعمال العنف التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا، والتي أجبرت الآلاف منهم على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن أغلب المشاركين في المسيرة من العناصر القومية والرهبان البوذيين المتطرفين الذين أيدوا إجراءات الجيش ضد الروهينجا، حيث ترفض السلطات في ميانمار الإعتراف بهم كمواطنين وتعاملهم بوصفهم "مهاجرين غير شرعيين".
وكان أكثر من 600 ألف شخص من مسلمي الروهينجا قد أجبروا على الفرار إلى بنجلاديش منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي هربا من أعمال العنف التي تمارس ضدهم من جانب قوات الشرطة والمتطرفين البوذيين.
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