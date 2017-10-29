رئيس برلمان كردستان: بلطجية وفوضويون هاجموا مبنى البرلمان

بغداد - (أ ش أ):

أبدى رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد، اليوم الأحد، أسفه لقيام ما أسماهم "بلطجية وفوضويين" بمهاجمة مبنى البرلمان، محملا المهاجمين مسؤولية الحفاظ على حياة البرلمانيين والصحفيين والموظفين داخل المبنى.

وقال محمد ـ في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن مجموعة من البلطجية والفوضويين البعيدين عن كل القيم الانسانية هاجمت، وبتشجيع حزبي، مبنى برلمان إقليم كردستان، بدون أية عوائق أمنية، وقامت بالإعتداء على البرلمانيين والصحفيين.

وأضاف رئيس برلمان إقليم كردستان أن هذه المجموعة تحاول الإعتداء على السلطة التشريعية وتشويه وجه إقليم كردستان أمام المجتمع الدولي.

وكان عشرات الأشخاص اقتحموا - في وقت سابق اليوم - مبنى برلمان إقليم كردستان ، وسط أنباء بسماع أصوات إطلاق نار داخل المجلس.